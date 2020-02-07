РИАМО - 7 фев. Штрафы на поезд на запрещающий сигнал светофора стоит повысить, так как автомобилисты, проезжающие на красный свет, сбивают людей на пешеходных переходах, сообщила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

«Кстати, еще есть повод задуматься над тем, надо ли повышать штрафы за проезд на запрещающий сигнал светофора, потому что в настоящем тексте, о котором мы сейчас говорим, штраф остался прежним. <...> Почему-то разработчики на этот момент не обратили внимания», - сказала Рукавишникова.

Она отметила, что есть очень большая статистика смертей и увечий на пешеходных переходах. Виновны в этом водители, проезжающие на красный свет.

Ранее Рукавишникова поддержала повышение штрафов за превышение максимально допустимой скорости.