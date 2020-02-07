РИАМО - 7 фев. За последние три года ГУ МЧС России по Москве выпустило около 345 экстренных предупреждений о небезопасных погодных условиях, в прошлом году их было 123, сообщил в пятницу начальник управления гражданской защиты столичного главка МЧС России Сергей Чудопал.

«На объектах культуры должны продолжаться работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций. За последние три года выпущено порядка 345 экстренных предупреждений при неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях. Причем в 2019 году - 123 (предупреждения - ред.)», - сказал Чудопал на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

По его словам, необходимо продолжить работу по совершенствованию системы оповещения для посетителей городских объектов культуры, в том числе парков. Это важно для предупреждения чрезвычайных ситуаций.

«Если мы помним 2017 год, в мае были шквалы, ураганы, были погибшие, пострадало 117 человек. Вопрос предупреждения и информирования населения в парках я считаю актуальным», - отметил Чудопал