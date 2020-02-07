РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 фев. Ученик кадетской школы Люберец принял участие в III Открытом кадетском балу, посвященном Дню защитника Отечества и Дню православной молодежи, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Бал прошел 6 февраля в городском округе Истра в рамках второго этапа областного конкурса «Кадет года – 2020», в котором соревновались 16 команд от кадетских корпусов и общеобразовательных учреждений с кадетскими классами Москвы и Московской области.

«Люберцы на конкурсе представлял ученик восьмого класса Ярослав Дубовиков. Подведение итогов и награждение победителей будет проходить в мае 2020 года в городе Рузе», – говорится в сообщении.

В ходе третьего этапа конкурса «Кадет года – 2020» участников ждут соревнования по военно-прикладным дисциплинам.