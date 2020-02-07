РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 фев. С 11 по 13 февраля в подмосковных Котельниках пройдут сосевнования по верховой езде под музыку, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«11, 12 и 13 февраля в СШОР «Белка» Котельников пройдут соревнования по программе КЮР - верховой езде под музыку. С 17:00 до 19:00 в манеже КСК «Белая Дача» спортсмены представят свои произвольные костюмированные программы», - говорится в сообщении.

Кроме мастерства верховой езды судьи оценят артистизм каждого всадника, соответствие костюма и музыки, умение представить свой образ, гармонию всадника и лошади.

Вход для гостей мероприятия свободный.