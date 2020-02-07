РИАМО - 7 фев. Столичные медики проведут тесты на новый коронавирус студентам МГУ из Китая, которых госпитализировали с признаками ОРВИ, результаты будут известны позже, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
В пятницу ходе ежедневного осмотра, который проходит в столичных вузах, у двух студентов из Китая выявили легкие симптомы ОРВИ. Их доставлены в инфекционную больницу №1.
«Пациентам проводится полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, в течение суток будет проведен лабораторный анализ на новый коронавирус. Из всех ранее поступивших в больницу пациентов, новый коронавирус не обнаружен ни у одного человека», – говорится в сообщении.
В качестве профилактической меры столичные медработники, а также сотрудники вузов проводят ежедневный медосмотр студентов, прибывших после каникул из КНР.
В китайском городе Ухань в декабре 2019 года произошла вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. Эпидемия быстро распространилась по всей стране, а затем начали отмечать случаи заболевания и в других государствах мира. На данный момент число заболевших составляет свыше 31 тысячи человек, от данной инфекции уже умерли более 600 человек. Свыше 1,6 тысячи пациентов выздоровели.
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