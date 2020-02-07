РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 фев. В производственных помещениях МУЖКП «Котельники» заменили все огнетушители в рамках подготовки к пожароопасному сезону, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Котельники.

Из-за аномально малоснежной зимы прогнозируется засушливая весна, велика вероятность угрозы возникновения пожароопасной обстановки на территории Московской области, в том числе и в городском округе Котельники.

«С целью обеспечения противопожарной безопасности службами МУЖКП «Котельники» ведется активная работа на всех объектах коммунальной инфраструктуры города. В производственных помещениях организована полная замена огнетушителей на новые, проверены на предмет укомплектованности «Пожарные щиты», - говорится в сообщении.

Также регулярно проводится осмотр подъездных путей к коммунальным объектам для обеспечения беспрепятственного подхода противопожарной техники в случае возникновения необходимости. Службы обследовали на исправность и очистили от снега все 86 пожарных гидрантов, расположенных в городском округе Котельники.

«Проведены внеочередные тематические инструктажи среди персонала всех служб предприятия, приведена в готовность техника. Полностью готова к работе в опасный период и круглосуточная диспетчерская служба предприятия. Налажено полное информационное взаимодействие со всеми оперативными службами города», - заключается в материале.