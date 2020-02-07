РИАМО - 7 фев. Увеличение штрафов в шесть раз за превышение максимально допустимой скорости уместно, сообщила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

«Если интересно, допустим, мое личное мнение как автолюбителя и человека, который достаточно много ходит пешком, то я считаю повышение штрафов в данном случае очень уместным. Как это не трагично звучит, но «все правила пишутся кровью», особенно правила дорожного движения», - сказала Рукавишникова журналистам.

Она отметила, что необходимо предупреждать, что нарушение правил дорожного движения опасно для жизни.

Ранее увеличение штрафов за превышение скорости поддержали в ЦОДД Москвы.