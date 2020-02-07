РИАМО - 7 фев. Серия открытых тренировок косаток впервые пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 8 февраля по 9 марта, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы центра океанографии и морской биологии «Москвариума».

«Зрители смогут заглянуть в закулисье «Москвариума» и побывать на тренировках косаток, ранее недоступных массовой аудитории. Косатки исполнят тренировочные элементы – проплывы и прыжки, характерные для естественных условий обитания, а также выйдут на специальные «выплывы», где можно будет рассмотреть их вблизи», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что одна из главных особенностей открытой тренировки в том, что все происходящее – не постановочное шоу.

Тренеры взаимодействуют с косатками в реальном времени, комментируют для зрителей свои действия и рассказывают интересные факты о главных звездах «Москвариума» - косатках Нарнии, Норде и Нае.

Тренировки косаток в открытом режиме будут проходить в «Москвариуме» с 8 февраля по 9 марта 2020 года.