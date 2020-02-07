РИАМО (БАЛАШИХА) – 7 фев. Возведение пристройки на 600 мест к школе №8 на улице Юннатов в микрорайоне Кучино Балашихи завершат в третьем квартале текущего года, в новом здании помимо учебных классов появятся столовая и спортзал, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В пятницу глава Балашихи Сергей Юров вместе с председателем Московской областной думы Игорем Брынцаловым в ходе выездного совещания пообщался с руководством образовательного учреждения и проверил ход строительства здания пристройки.

«На сегодняшний день в школе №8 существует вторая смена, в которой обучаются порядка 500 человек. Пристройка предусматривать создание 600 новых мест. В прошлом октябре началось активное строительство. По планам сдачу объекта планируем в третьем квартале 2020 года», – сказал Юров.

Он добавил, что помимо учебных классов в пристройке расположатся столовая на 700 посещений и большой спортивный зал.

По словам Брынцалова, ключевая задача в микрорайоне Кучино – решить вопрос второй смены и создать все необходимые условия.

«Вся программа, которую уже реализуется в этом году – это порядка 50 школ по всей Московской области должно быть построено, в том числе, большое количество в микрорайонах Балашихи. Мы будем делать все, чтобы к 2023 году вторая смена была ликвидирована», – заключил Брынцалов.

Всего в Балашихе в рамках национального проекта президента России «Современная школа» с 2019 года идет строительство трех новых школ и двух пристроек. В 2020 году по программе губернатора Московской области «Ликвидация второй смены» началось строительство еще двух школ: на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Ольгино и на 275 мест в микрорайоне Леоновский парк.