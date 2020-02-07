РИАМО - 7 фев. Во втором квартале 2020 года планируется выкупить жилой дом-долгострой в поселении Кокошкино новой Москвы, а его обследование начнется в третьем квартале, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«В феврале-марте текущего года мы планируем подать в Арбитражный суд города Москвы заявление о намерении приобрести объект незавершенного строительства. В течение II квартала передача объекта может быть осуществлена», - сказал исполняющий обязанности гендиректора Московского фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Александр Гончаров.

Он уточнил, что только после оформления имущественного комплекса фонд приступит к обследованию данного дома, данная работа запланирована на третий квартал 2020 года.

По его словам, что после детального обследования конструкций здания и разработки проекта его достройки можно будет назвать сроки завершения работ и сдачи объекта.

Гончаров уточнил, что возобновить строительство дома планируют в начале 2021 года. Все подрядные, субподрядные организации, которые фонд привлечет к данной работе, будут определяться по результатам электронных аукционов.

Ранее власти города приняли решение о достройке жилого дома по адресу: поселение Кокошкино, улица Труда, позиция №8, за счет средств столичного бюджета.

Инвестиционный контракт на строительство многоквартирного дома в поселении Кокошкино был заключен в 2004 году. Возведение здания застройщиком ООО «АИС-Проект» началось в 2005 году. Работы приостановили в 2009 году, а с 2014 года застройщик находится в процедуре банкротства.