РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. Росгвардейцы задержали вооруженного мужчину в букмекерской конторе на Волковской улице подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

«Сотрудники люберецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали в букмекерской конторе на улице Волковская 37-летнего местного жителя, который пришел в развлекательное заведение с ножом и с предметом, похожим на пистолет. Прибывшие росгвардейцы задержали подозреваемого и для дальнейшего разбирательства передали его сотрудникам МВД», - говорится в сообщении.

Предмет, внешне схожий с пистолетом, направили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.