РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. Региональный оператор МСК-НТ вывез из Подольска 110 килограммов пластиковых крышечек для фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы компании.
Регоператор второй раз с начала 2020 года вывозит из городов Чеховского кластера собранные «Добрые крышечки».
«Около 10 килограммов крышек регоператор забрал из ТЦ «Капитолий». Но безоговорочным лидером месяца снова стали дубровицкие школьники, которые в очередной раз побили все рекорды собираемости. Всего они собрали, отмыли и принесли в школу 100 килограммов крышечек», - говорится в сообщении.
Ребята являются активными участниками акции и постоянно увеличивают сборы ценного пластика, устраивая настоящее соревнование. На этот раз первыми стали ученики 3А класса, которые принесли почти 20 килограммов крышек. Второе место за 2А классом с 14 килограммами 500 граммами. Третье и четвертое место у 1А и 5А классов с 13 килограммами 850 граммами и 12 килограммами 150 граммами соответственно. Следующий большой сбор школьники собираются осуществить после майских праздников.
Компания ООО «МСК-НТ» вывезла сырье на свою базу. Когда ценного пластика соберется достаточное количество, он будет отправлен в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям- сиротам».
Благодаря участию огромного количества людей за три года собрано 180 тонн крышечек, выручено 4 миллиона рублей, оказана помощь 23 детям из разных регионов России. Сейчас идет сбор крышечек для Алены из Якутии. Ей необходим тренажер для разрабатывания мышц после инсульта.
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