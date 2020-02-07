РИАМО - 7 фев. Полиция расследует кражу из квартиры дома на Туристской улице в Москве, воры похитили валюту и ювелирные украшения, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного главка МВД России.

В полицию поступило обращение от женщины 1968 года о краже квартиры.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 5 февраля с 16:00 до 20:30 неизвестный путем отжатия окна проник в квартиру, расположенную на третьем этаже», - сказал собеседник агентства.

Злоумышленник похитил 2,5 тысячи долларов США, ювелирные изделия, наручные часы и электронный ключ от автомобиля. Общая сумма ущерба составила около 1,19 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».