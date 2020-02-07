РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 фев. В Королеве в 2019 году уменьшилось количество жалоб на медицинских работников по сравнению с 2018 годом, сообщил «РИАМО в Королеве» главный врач городской больницы Эдуард Шпилянский.

Большинство обращений граждан, поступивших в 2019 году, было связано с неудовлетворенностью оказываемой медицинской помощью, лекарственным обеспечением, невозможностью записи к узким специалистам, нарушением этики и деонтологии медицинскими работниками, техническими проблемами при самостоятельной записи к врачу.

«Отмечу, что количество жалоб сократилось по сравнению с 2018 годом. В 2019 году в городскую больницу поступила 19861 жалоба и из них только 163 действительно обоснованы. Это говорит о том, что мы повышаем качество оказания медицинской помощи. Среди частых и повторяющихся обращений есть жалобы на проблемы с оборудованием и отсутствие ремонта. Конечно, это вопрос временный, и мы его постепенно решаем», – сказал Шпилянский.

Он добавил, что работа над улучшением качества оказания медицинской помощи требует постоянного и глубокого мониторинга показателей, включающих информацию, исходящую от пациентов, медицинских работников и общественности. При этом одним из объективных источников такой самооценки является анализ жалоб населения по вопросам организации и качества оказания медицинской помощи и соблюдения прав пациентов.

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