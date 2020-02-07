РИАМО - 7 фев. Кузьминский суд Москвы приговорил к 1 году и 8 месяцам лишения свободы модель Анну Глазову, героиню материала об употреблении героина, и объявил ее в розыск, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы суда.

«Седьмого февраля в отношении Логос (Анны Глазовой – ред.) вынесен приговор по части 1 статьи 228 УК РФ, которым ей назначено наказание в виде лишения свободы скором на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Глазова объявлена в розыск из-за того, что не явилась на оглашение приговора.

Статья «Героин – собственность модели» была опубликована на сайте «Батенька, да вы трансформер» в декабре 2018 года. В тексте Глазова фигурирует под псевдонимом Тэо. Героиня рассказала, что 10 лет ежедневно употребляет героин и продолжает жить нормальной жизнью: девушка работает, не имеет проблем со здоровьем и нашла понимание у родственников.

МВД России попросило Роскомнадзор заблокировать материал за пропаганду употребления наркотиков, после чего администрация сайта «Батенька…» удалила публикацию.