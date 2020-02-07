РИАМО (КОРОЛЕВ) – 7 фев. Более 80 медиков трудоустроились в учреждения здравоохранения Королева в минувшем году, сообщил «РИАМО в Королеве» главный врач городской больницы Эдуард Шпилянский.

В Королеве городские власти и руководство больницы активно занимаются вопросом привлечения в больницы и поликлиники высококвалифицированных врачей.

«В настоящее время в Королевской больнице работает 530 врачей. В 2019 году нам удалось привлечь на работу более 80 медиков, среди которых 28 участковых терапевтов и 11 участковых педиатров. Как известно, именно в участковой службе чаще всего возникает нехватка кадров. Также медикам выдано 30 квартир от городской администрации, предоставляется компенсация за аренду жилья для 42 специалистов», – сказал Шпилянский.

Он добавил, что за три года в подпрограмме «Социальная ипотека» программы правительства Московской области «Жилище» принял участие 21 специалист из Королева. В настоящий момент еще 10 сотрудников подали документы на рассмотрение. В 2019 году было выдано 9 жилищных субсидий.

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