РИАМО (КОРОЛЕВ) – 7 фев. Новый магнитно-резонансный томограф приобретут для больницы Королева в 2020 году, сообщил в интервью «РИАМО в Королеве» главный врач городской больницы Эдуард Шпилянский.

Реконструкция больницы и поликлиник в Королеве началась в 2014 году при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Капитально отремонтирован 7-этажный корпус «А-Б» стационара городской больницы. Обновлены две детские поликлиники, женская консультация и инфекционный стационар, подстанция скорой помощи в Юбилейном, входная группа родильного дома, детское отделение поликлиники в Первомайском и терапевтическое отделение в Костине.

«В 2019 году министерство здравоохранения Московской области поставило в Королев более сотни наименования различной медицинской техники на общую сумму более 315 миллионов рублей. Эта работа продолжится в 2020 году, кроме прочего мы запланировали приобретение столь необходимого городу магнитно-резонансного томографа», – сказал Шпилянский.

Для больницы и поликлиник уже приобретены новейший ангиографический комплекс, интегрированная операционная, маммограф и флюорограф, аппаратура УЗИ, ЛОР-установка, наркозно-дыхательный аппарат, современное эндоскопическое оборудование и многое другое.

«Кроме того, после ремонта работает клинико-диагностическая лаборатория, в ближайшее время мы завершим ее переоснащение. Современное оборудование позволит нам не только увеличить число проводимых исследований и их номенклатуру, но и повысить качество. Таким образом, наша лаборатория станет одной из лучших в Московской области», – заключил Шпилянский.

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