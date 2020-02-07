РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 фев. Огнеборцы потушили пожар в одном из строений на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 7 февраля в 02:35 поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, Носовихинское шоссе, дом №149. В 03:45 пожарные ликвидировали возгорание», – говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали четыре единицы техники и 15 человек. Информации о пострадавших нет.