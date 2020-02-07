РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 фев. Порядка 60% бюджета подмосковного Красногорска расходуют на социальные обязательства, большинство программ в городском округе носит социальный характер, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина в пятницу выступила во Дворце культуры «Подмосковье» с ежегодным обращением к депутатам и жителям Красногорска. Она обозначила основные итоги деятельности администрации в 2019 году и рассказала о планах на ближайшие годы. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин, депутаты Госдумы РФ, Мособлдумы, общественники.

«Более 60% бюджетных средств (в округе – ред.) расходуются на социальные обязательства. Большинство муниципальных программ носит ярко выраженный социальных характер», – сказала Хаймурзина.

Она добавила, что несмотря на то, что социальная поддержка напрямую не отнесена к полномочиям органов местного самоуправления, администрация городского округа Красногорск реализует целый комплекс мер по поддержке детей-сирот, многодетных семей и граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

«В 2019 году 10 ключей от квартир получили дети-сироты. Были куплены очень хорошие квартиры», – отметила Хаймурзина.

Она подчеркнула, что в Красногорске детям-сиротам предоставляют квартиры с ремонтом и мебелью – в них можно сразу заселяться и жить. В этом администрации помогает бизнес. Глава муниципалитета выразила благодарность Красногорской торгово-промышленной палате, руководителям предприятий «Леруа Мерлен Красногорск» и «Дана», гипермаркета «ОКей».

Хаймурзина также добавила, что в горокруге улучшают жилищные условия работникам бюджетной сферы: учителям, врачам, полицейским.

«Пятнадцать семей стали участниками программы «Жилище» и получили сертификаты на приобретение собственного жилья», ­– сказала Хаймурзина.

Кроме того, по словам главы муниципалитета, более двух тысяч человек, которые нуждаются в поддержке, получают дополнительные адресные выплаты из местного бюджета.