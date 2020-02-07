РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 фев. Сотрудники ДПС совместно с инспекторами отдела пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД Балашихи провели в микрорайоне Кучино оперативно-профилактический рейд, в ходе мероприятия выявили двух нарушителей, использовавших телефоны, сообщил заместитель командира отдельной роты ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», капитан полиции Сергей Семенов.

Статистика аварийности показывает, что ведение телефонных переговоров во время вождения автомобиля повышает вероятность возникновения ДТП в четыре раза, отправка сообщений за рулем движущегося авто повышает риск столкновения в шесть раз. В 2019 году на территории Балашихи было выявлено 197 нарушителей, и 64 – в январе текущего года.

«Шестого февраля у поста ДПС на улице Центральной, дом 11, в микрорайоне Кучино Балашихи мы остановили 22 транспортных средства, проинформировали водителей о недопустимости использования во время движения телефона, рекомендовали им быть внимательнее на дороге, не отвлекаться на телефон во время поездки, использовать специальные гарнитуры, которые позволяют пользоваться телефоном, не беря его в руки, и разговаривать по телефону в режиме громкой связи, а также выявили двух нарушителей», - сказал Семенов

Он добавил, что в отношении нарушителей были составлены административные материалы. Ответственность за такое нарушение предусмотрена частью 1 статьи 12.36 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Госавтоинспекторы рассказали водителям о том, что во время беседы по телефону и других манипуляциях с ним за рулем, происходит затормаживание реакции организма на внешние раздражители. Это повышает риск водителя попасть в ДТП. Причем многие из них осознают опасность использования гаджетов во время участия в дорожном движении, но при этом не все готовы отказываться от наушников или смартфонов в пользу безопасности. Они недооценивают последствия, к которым это все может привести.

В ходе мероприятия всем водителям вручили тематические листовки и пожелали им счастливого пути.