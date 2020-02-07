РИАМО - 7 фев. В Москве завершили расследование уголовного дела в отношении пяти националистов из группировки «Черный блок», сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении Владимира Комарницкого, Дмитрия Спорыхина, Артема Воробьева, Дмитрия Никитина и Виктора Трофимова», – говорится в сообщении.

Молодых людей обвиняют в организации экстремистского сообщества, возбуждении ненависти, призывам к экстремизму, массовых беспорядках, хулиганстве и пропаганде терроризма.

По данным следствия, в 2015 году Комарницкий и Спорыхин в соучастии с иными лицами создали экстремистское сообщество. Его члены на систематической основе проходили обучение навыкам участия в массовых беспорядках.

Пропаганда деятельности группировки осуществлялась через группы в соцсетях и в открытых источниках в интернете. Примером для подражания соучастников стали националисты и лица, осужденные за совершение террористических преступлений.

Комарницкий, который лично участвовал в массовых мероприятиях, публично оправдывал противоправную деятельность, связанную с проявлениями экстремизма, терроризма и осуществлением насильственных действий.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Следователи при содействии сотрудников МВД и ФСБ продолжают устанавливать других участников экстремистского сообщества.