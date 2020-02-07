РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 фев. Красногорск в 2019 году продемонстрировал хорошие результаты, и теперь важно не сбавлять темпы, сообщила депутат Госдумы Ирина Роднина.

Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина в пятницу выступила во Дворце культуры «Подмосковье» с ежегодным обращением к депутатам и жителям. Она обозначила основные итоги деятельности администрации в 2019 году и рассказала о планах на ближайшие годы. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин, депутаты Госдумы, Мособлдумы, общественники.

«Перед нами стоит задача – власть должна быть чуткой. Я могу сказать, что в городском округе Красногорск власть еще и с женским лицом. Мы, естественно, не первый год присутствуем на различных отчетах глав. Сегодняшний был сделан очень чутко, очень по-женски, красиво, детально, с благодарностями к тем, кто проявил себя в труде и в жизни городского округа», - сказала Роднина.

По ее словам, Красногорск продемонстрировал очень хорошие результаты по итогам 2019 года.

«Мои пожелания – не сбавлять темпы. В спорте говорят: тяжело выиграть, но еще тяжелее подтвердить свои результаты. Хочется пожелать и главе, и всей ее команде, и жителям чувствовать изменения, идти к этим изменениям», - заключила Роднина.