РИАМО - 7 фев. В 2019 году благодаря сотрудникам Госадмтехнадзора Подмосковья было ликвидировано 630 незаконных свалок и навалов мусора, также было проверено 6,4 тысячи экологических объектов, сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области - главный государственный административно-технический инспектор региона Олег Баженов.

В подмосковном Звенигороде состоялась расширенная коллегия по подведению итогов работы Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области.

«Ликвидировано 630 несанкционированных свалок и навалов мусора. Добились сокращения жалоб по этому показателю на 32%», - сказал Баженов.

Он добавил, что за прошлый год в Подмосковье проверено более 6,4 тысячи экологических объектов, на них выявлено 2,7 тысячи нарушений - исправлено 2,3 тысячи.

Кроме того, за год было инвентаризировано более 26,5 тысяч контейнерных площадок. Их количество увеличилось более чем в три раза.