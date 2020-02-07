РИАМО - 7 фев. Представитель Samsung Electronics объяснил, почему в РФ заблокировали smart-функцию на части телевизоров данной фирмы, сообщает kp.ru.

Пользователи ранее заметили, что при включении приложений на экранах «умных» телевизоров иногда возникает надпись: «Не все функции этого телевизора доступны в данном регионе».

«Блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов. Заблокированные функции не могли быть доступны на таких устройствах без проведения манипуляций по изменению установленных заводских настроек, например, разблокировкой или перепрошивкой», – сказал представитель компании.

В компании рекомендовали жителям России проверить наличие сертификата ЕАС перед покупкой smart-телевизора. В полном наименовании данного товара, который произведен для нашей страны, название модели оканчиваются на латинские буквы RU.