РИАМО - 7 фев. В прошлом году инспекторы подмосковного Госадмтехнадзора выявили почти 700 нарушений чистоты и порядка на станциях Московских центральных диаметров (МЦД), почти все они устранены, сообщил начальник надзорного ведомства Олег Баженов.

В пятницу в Звенигороде состоялась расширенная коллегия, на которой подвели итоги работы Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области за 2019 год.

«Очень важное направление деятельности - это МЦД и вылетные магистрали. По МЦД-1 и МЦД-2 было прямое поручение губернатора о наведении чистоты и порядка, благоустройства на станциях. Мы выявили 680 нарушений, устранено 642. Работу эту продолжаем», - сказал Баженов.

Он добавил, что при проверке вылетных магистралей выявили порядка 1,6 тысячи нарушений, почти все они устранены.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово — Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино — Подольск) — 80 километров. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций.

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