РИАМО - 7 фев. В прошлом году подмосковный Госадмтехнадзор проверил более 16 тысяч детских игровых площадок в регионе и выявил 3,2 тысячи нарушений, сообщил начальник надзорного ведомства Олег Баженов.

В пятницу в Звенигороде состоялась расширенная коллегия, на которой подвели итоги работы Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области за 2019 год.

«Важную часть в нашей работе занимает детская игровая инфраструктура. Всего у нас в реестре более 16 тысяч игровых площадок - все мы проверили. Выявлено 3,2 тысячи нарушений, устранено 3,1 тысячи», - сказал Баженов.

Он добавил, что по итогам проверок вынесли почти 1,5 тысячи предупреждений и выписали более 1,7 тысячи штрафов.