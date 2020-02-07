РИАМО - 7 фев. Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в Москве согласовала порядка 230 граффити, которые в будущем появятся на стенах городских зданий, сообщил в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Комиссия <…> согласовала 228 граффити, которые в будущем появятся на фасадах столичных зданий. Среди согласованных граффити – изображения военачальника Митрофана Неделина и актера Сергея Бодрова-младшего», – сказал Бирюков.

Он отметил, что уличные граффити должны соответствовать одной из утвержденных тематик, к примеру, популяризировать выдающихся личностей или исторические события, а также науку, спорт и искусство.

«Необходимость согласовывать граффити продиктована, прежде всего, требованиями самих москвичей: рекламные граффити часто низкого художественного качества портят облик города и наносятся без учета мнения жителей», – пояснил Бирюков.

Согласно постановлению правительства Москвы от 16 июля 2019 года, на столичных домах больше не будут произвольно появляться рекламные рисунки и граффити. Теперь заинтересованному лицу нужно получить разрешение общего собрания собственников в многоквартирном доме, а также согласовать изображение с рядом инстанций

Итоговое решение принимает межведомственная комиссия. Процесс согласования занимает не больше 30 дней.