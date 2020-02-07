РИАМО - 7 фев. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому разведенные родители обязаны обеспечить жильем своего совместного ребенка, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Согласно документу, суд получит возможность привлекать родителя, живущего отдельно от ребенка после развода с супругом, к оплате дополнительных расходов для обеспечения несовершеннолетнего жильем», - говорится в сообщении.

Теперь каждый родитель при разводе может быть по суду привлечен к участию в несении дополнительных расходов на несовершеннолетнего. Это касается и случаев отсутствия жилья, пригодного для постоянного проживания.

Данные поправки в Семейный кодекс РФ, которые были внесены в виде федерального закона, приняты Госдумой в январе, затем их одобрил Совет Федерации.