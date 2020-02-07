РИАМО - 7 фев. Эвакуация сотрудников ТЭЦ-9 «Мосэнерго» на юге Москвы из-за подозрительного предмета не повлияла на функционирование предприятия, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Мосэнерго».

Утром в пятницу на территории ТЭЦ-9 обнаружили подозрительный предмет. На место прибыли сотрудники экстренных служб, включая кинолога. По результатам обследования установлено, что предмет угрозы не представляет.

«Организованная эвакуация персонала ТЭЦ-9 не повлияла на работу электростанции и обеспечение потребителей электроэнергией и теплом. В настоящее время режим эвакуации снят, ТЭЦ-9 работает в обычном режиме», – говорится в сообщении.

ТЭЦ-9 расположена в Южном административном округе Москвы на улице Автозаводская. Станция обеспечивает электроэнергией и теплом крупнейшие промышленные предприятия города, включая АМО «ЗИЛ», метрополитен, а также жителей Кожуховского, Нагатинского и Автозаводского районов города.