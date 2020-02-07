РИАМО - 7 фев. За прошлый год сотрудники Госадмтехнадзора проверили более 87 тысяч объектов в Подмосковье, почти все из них были приведены в порядок, сообщил начальник надзорного ведомства Олег Баженов.

В пятницу в Звенигороде состоялась расширенная коллегия, на которой подвели итоги работы Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области за 2019 год.

«В сфере благоустройства нами проверено более 87 тысяч объектов. Приведено в порядок более 82 тысяч объектов. В том числе 32 тысячи объектов по экологическому надзору», - сказал Баженов.

Он добавил, что по итогам проверок было возбуждено более 37 тысяч административных дел. Кроме того, за прошедший год ведомством было проведено 25 целевых надзорных мероприятий. По их результатам, в частности, восстановлено более 300 километров участков наружного освещения.

Также в Подмосковье привели в порядок 490 мемориалов и мест воинских захоронений. Ликвидировано почти 300 объектов несанкционированной торговли. В нормативное состояние приведено почти 50 пляжей.