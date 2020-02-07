РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. В подмосковном Подольске в минувшем году реализовали 75 инвестпроектов, которые создали в округе около 3,8 тысячи новых рабочих мест, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«По итогам 2019 года в городском округе Подольск объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 38 миллиардов рублей. За это время на территории округа реализовывалось 75 проектов на общую сумму 74,84 миллиарда рублей. Всего было создано 3776 новых рабочих мест», - говорится в сообщении.

Завершено строительство производственно-складского комплекса и модернизация производства ЗАО НПО «Унихимтек», на Климовском трубном заводе запущен новый цех по производству инновационных многослойных труб, на АО «ГЛИМС-Продакшн» состоялся запуск новой технологической линии паллетизации и упаковки.

Введены в эксплуатацию административно-складские корпуса общей площадью 12072 квадратных метра в Сынкове, универсальное индустриальное здание с размещением пищевого производства общей площадью 71420 квадратных метров в Валищеве, производственно-складской комплекс общей площадью 31350 квадратных метров в деревне Борисовка.

По итогам 2019 года по показателю «Заполнение промышленных площадок, индустриальных парков «Территории промышленного роста» городской округ Подольск занял первое место в рейтинге-50.