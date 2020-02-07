РИАМО - 7 фев. В Госдуму внесли законопроект о введении в Москве экспериментального правового режима, необходимого для развития технологий искусственного интеллекта, документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Авторами законодательной инициативы выступили депутаты Госдумы Александр Жуков и Ирина Белых.

«Законопроект предусматривает проведение в городе Москве эксперимента по установлению с 1 июля 2020 года экспериментального правовой режима в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего использования результатов его применения», - говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что экспериментальный правовой режим будет действовать в течение пяти лет.

Проектом закона столичное правительство наделяется полномочиями по определению условий, требований и порядка разработки, создания, внедрения и реализации технологий искусственного интеллекта. Также мэрии предлагают дать полномочия устанавливать порядок использования результатов применения искусственного интеллекта, порядок обработки участниками экспериментального правового режима обезличенных персональных данных.

Согласно законопроекту, участниками экспериментального правового режима могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые включаются в соответствующий реестр на основе заявки. Этот статус могут получить лица, работающие в сфере создания, внедрения или оборота технологий искусственного интеллекта.

Также предусматривается уточнение федерального закона «О персональных данных» в части обработки обезличенных персональных данных.

По результатам эксперимента координационный совет экспериментального правового режима должен доложить федеральному правительству о целесообразности или нецелесообразности дальнейшего изменения законодательства.

«Принятие законопроекта позволит значительно стимулировать внедрение, развитие и использование технологий искусственного интеллекта, определить сферы экономики и общественных отношений, в которых целесообразно внедрение искусственного интеллекта, установить, какие общие правовые нормы должны быть скорректированы, а какие введены впервые», - резюмируется в пояснительной записке.