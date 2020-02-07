РИАМО - 7 фев. Жители столицы забрали из муниципальных приютов в минувшем году 2,3 тысячи собак и более 800 кошек, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

На сегодняшний день в городе работают 13 приютов для бездомных животных, в них живут свыше 16 тысяч собак и более 1,1 тысячи кошек.

«Мы очень благодарны работникам этих приютов и волонтерам, благодаря деятельности которых только за прошлый год отдали в добрые руки москвичей 2330 собак и 828 кошек», – сказал заместитель руководителя ГБУ «Доринвест» Виктор Дьяконов.

По его словам, в 2019 году горожане стали чаще забирать питомцев из приютов. В 2018 году новый дом обрели на 210 собак и 167 кошек меньше.

За последние пять лет из московских приютов забрали свыше 12 тысяч собак и более 3,5 тысяч кошек.