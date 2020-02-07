РИАМО (МЫТИЩИ) – 7 фев. В национальном парке Лосиный остров, расположенном на территории Москвы и Московской области, 9 февраля наградят победителей одной из номинаций межрегионального художественного проекта «Я рисую Подмосковье», сообщается на сайте администрации городского округа Мытищи.

«В 2019 году фонд поддержки искусства и культуры «Красный угол» реализовал масштабный межрегиональный художественный проект «Я рисую Подмосковье», посвященный 90-летию Московской области. В проекте приняли участие более 72 тысяч человек. Девятого февраля в 11:00 на Лосиной биостанции состоится награждение участников проекта», – говорится в сообщении.

В номинации «Заповедные места и природные объекты», посвященной национальному парку «Лосиный остров», победили 12 человек, чьи работы стали иллюстрациям календаря на 2020 год: Евгения Сорокина (Москва), Софья Курманова (Орехово-Зуево), Купава Мурашко (Мытищи), Александра Воробьева (Москва), Камилла Китаева (Серпухов), Анжелика Захарова (Москва), Григорий Амелькин (Тула), Эвелина Эрвиц (Лиски), Ольга Рулева (Брянск), Евгения Реброва (село Крутец), Яна Кузнецова (Южа); Полина Селихова (Братск).

Проект «Я рисую Подмосковье» – это масштабный арт-фестиваль, включающий проведение творческого интернет-конкурса среди детей и молодежи, проведение масштабного художественного пленэра на площадках пяти знаковых городов-участников и праздничных мероприятий, посвященных 90-летию региона. Первый этап творческого конкурса стартовал 15 февраля 2019 года. Основная цель конкурса – развитие и популяризация изобразительного творчества, художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения. Участие в конкурсе приняли любители и профессионалы разного возраста, проживающих на всей территории Российской Федерации.

После церемонии награждения участники проекта и сопровождающие лица познакомятся с обитателями Лосиной биостанции – лосями, оленями и кабанами. Для участников мероприятия сотрудники биостанции проведут увлекательную экскурсию.