РИАМО - 7 фев. Банк России в шестой раз подряд опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 6%, сообщается на сайте регулятора.

Главным аргументом в пользу снижения ставки стало замедление инфляции.

«Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными. Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года», – отмечается в материале.

При этом риски существенного замедления мировой экономики сохраняются.

По мнению аналитиков ЦБ, годовая инфляция составит 3,5-4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.