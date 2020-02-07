РИАМО - 7 фев. Банк России в шестой раз подряд опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 6%, сообщается на сайте регулятора.
Главным аргументом в пользу снижения ставки стало замедление инфляции.
«Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными. Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года», – отмечается в материале.
При этом риски существенного замедления мировой экономики сохраняются.
По мнению аналитиков ЦБ, годовая инфляция составит 3,5-4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.
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