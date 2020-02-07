РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 фев. Полицейские подмосковной Балашихи провели первое совещание межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации, адаптации и трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в отношении которых судом установлен административный надзор и ограничения, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В мероприятии, которое состоялось в пятницу в отделе полиции по городскому округу Балашиха, приняли участие начальник МУ МВД России «Балашихинское» Михаил Москаленко, глава Балашихи Сергей Юров, прокурор округа, старший советник юстиции Сергей Мамочев, представители Следственного отдела по Балашихе, отдела исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области, управления соцзащиты населения Балашихи.

«На территории Балашихи в 2019 году зарегистрировано порядка 152 ранее судимых граждан, за которыми осуществляется административный надзор с целью недопущения повторных преступлений. Сегодня на первом совещании межведомственной комиссии мы обсудили вопрос их социальной реабилитации, адаптации и трудоустройства и выслушали 8 таких граждан с трудной судьбой, для которых остро стоит вопрос трудоустройства», - сказал Москаленко.

Он отметил, что участковые уполномоченные заинтересованы в трудоустройстве состоящих на профилактическом учете граждан. И полиции, и обществу важно, чтобы эти люди имели постоянный источник дохода, а не искали криминальных способов заработка. А зачастую из-за особенностей биографии они не могут найти работу и снова становятся на криминальный путь.

По словам Москаленко, большинство потенциальных работодателей отказывают ранее осужденным в приеме на работу из-за черных пятен в их биографии.

Поэтому цель подобных мероприятий с участием межведомственной комиссии, которые будут проводиться раз в две недели, - обсудить проблемы, наметить комплекс мероприятий по социальной адаптации при содействии сотрудников правоохранительных органов, администрации округа, социальных служб, центром занятости населения, помочь сориентироваться и трудоустроиться в Балашихе.