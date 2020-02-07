РИАМО - 7 фев. Следствие ходатайствует об аресте двух мужчин, обвиняемых в поджоге кабинета в здании Никулинского районного суда столицы, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В ночь с 5 на 6 февраля неизвестный бросил бутылку с «коктейлем Молотова» в окно одного из залов заседаний Никулинского суда на Мичуринском проспекте. Возгорание оперативно потушили, пострадавших в результате инцидента нет. Двух мужчин 1993 и 1979 годов рождения оперативно задержали, заказчик объявлен в розыск.

«Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 294 УК РФ (воспрепятствования осуществлению правосудия) и статьей 167 УК РФ (умышленные уничтожение, совершенное из хулиганских побуждений). Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», – сказала Иванова.

Расследование по уголовному делу продолжается, добавила сотрудник пресс-службы.