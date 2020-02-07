РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. В День зимних видов спорта жители и гости подмосковных Люберец поиграли в керглинг на стадионе, сообщил заместитель руководителя спорткомитета городского округа Андрей Абахин.

В пятницу на стадионе «Торпедо» прошел День зимних видов спорта. В мероприятии приняли участие жители Люберец и воспитанники различных спортшкол округа.

«Погода нам позволила провести замечательный День зимних видов спорта. Мы не первый год здесь встречаемся. Хочу поблагодарить каждого за то, что вы пришли, и поздравить с праздником! Наша программа состоит из разных видов спорта, некоторые из них олимпийские», - сказал Абахин.

Все желающие могли поиграть в керлинг, шорт-трек и биатлон на коньках.