РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 фев. Жительнице подмосковного Красногорска вернули забытый на багажной полке в поезде МЦД-2 ноутбук благодаря чату в Telegram, сообщил начальник управления транспорта, дорожной деятельности и связи администрации горокруга Евгений Владимирский.

Вечером 6 февраля жительница горокруга написала в Telegram-чате «МЦД-2 Нахабино – Подольск», что ехала от Каланчевской до Опалихи и забыла ноутбук на верхней полке в вагоне. Буквально через 10 минут один из пользователей сообщил, что ноутбук найден. Позже владелица написала в чате, что пропажа к ней вернулась.

«Наш чат в Telegram («МЦД-2 Нахабино – Подольск» – ред.). Коротко: девушка забыла ноут на полке, и через чат (ноутбук – ред.) нашли! <...> Работает взаимодействие для результата! Я даже сам не верил, что это возможно», – написал Владимирский в своем Instagram-аккаунте.

Он также отметил, что люди привыкли в этом чате помогать друг другу – даже с выбором вагона, а также места в вагоне.

«Оставила ноут в электричке, и мне помог вернуть его сотрудник транспортной полиции Андрей, проявив давно невиданную мной человечность. Он каким-то образом вычислил поезд и сообщил мне в чате, что ноут нашелся. Видимо, связался со своим коллегой в том поезде, где предположительно должен был кататься мой ноут», – сообщила «РИАМО в Красногорске» жительница Красногорска Ирина.

Она добавила, что с ней оперативно связался сотрудник транспортной полиции, который нашел компьютер, и показал его по видеосвязи.

«Я потеряла дар речи, так это оказалось неожиданно. <...> Считаю, мы забыли, что все мы, люди, – родные и близкие, и многие из нас готовы помочь с добрым сердцем и чистыми намерениями! Чудеса!» – заключила Ирина.