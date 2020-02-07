РИАМО - 7 фев. «Мосэнергосбыт» представил список из 15 предприятий Московской области, которые обязаны предоставить обеспечение исполнения обязательств по оплате электроэнергии, документ сбытовой компании имеется в распоряжении РИАМО.

«В перечень включены потребители, в отношении которых <…> возникла указанная выше обязанность, при этом задолженность, послужившая основанием для возникновения данных обязательств, по состоянию на 31 января 2020 года не погашена», - отмечается в документе.

В число должников вошли: МУП «Водоканал», МУП «Ресурс» и МУП «ККК» из Сергиево-Посадского округа, ООО «Энергоцентр» и МУП «ИК ЖКХ» из Клина, ООО «Эко-Жилком» и МУП «Ресурс-Деденево» из Дмитровского округа, а также МУП «Водоканал» из Орехово-Зуевского округа, МУП «Восход-сервис» из Восхода, МУП «Водоканал» из Краснознаменска, МУП «Энергетик» из Павловского Посада, МП «Щелковская теплосеть» из Щелкова, ООО «КЦИТО» из Химок, ООО «КомЭнерго» из Солнечногорска и МП «ЖКХ Чеховского района» из Чехова.

Согласно КоАП РФ, за невыполнение предъявленных к потребителям требований и неоднократное нарушение сроков оплаты предусмотрена ответственность в виде штрафа до 300 тысяч рублей или дисквалификации руководителя предприятия.