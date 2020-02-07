РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. В подмосковном Подольске построят два пищевых производства, консервный завод, два рынка и ряд других промышленных и складских объектов в ходе реализации инвестиционной программы, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В настоящее время на территории Подольска восемь инвесторов реализуют инвестиционные проекты по соглашению с правительством Московской области», - говорится в сообщении.

В том числе - современное хлебобулочное и кондитерское производство БКК «Коломенский» на территории индустриального парка «Коледино» с объемом инвестиций 4 миллиарда рублей и созданием 1,4 тысячи рабочих мест, проект ООО «Верокко» по организации производства многокомпонентной мармеладно-пастильной продукции с объемом инвестиций 428,9 миллиона рублей с созданием 75 рабочих мест.

Также планируется расширение производства промышленных систем подготовки воды ООО «НПК Медиана-Фильтр» с объемом инвестиций 73,5 миллиона рублей и созданием 22 рабочих мест.

В округе будут построены: завод по производству шпротной и деликатесной рыбной продукции ООО «АПК «Русский рыбный мир», комплекс промышленных объектов АО «Сибагропромстрой», контейнерный терминал АО «Подольское ППЖТ», фермерский рынок ООО «Рынок Подмосковья-3», сельскохозяйственный рынок ООО «Центральный».

Продолжается реализация значительных проектов по строительству распределительного центра «Вайлдберриз», завода по производству хлебобулочной продукции ООО «Гипфель», дилерского центра по сборке, продаже и обслуживанию строительной техники ООО «Трансмехсервис», торгово-развлекательного центра «Кварц» и других.