РИАМО - 7 фев. В квартире в подмосковном Ступине обнаружили тело мужчины с резаными ранами, подозреваемого в совершении преступления задержали, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

«Пятого февраля в 15:30 в квартире общежития на проспекте Победы в Ступине с резаными ранами обнаружен труп гражданина 1965 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, за совершенное преступление полицейские задержали соседа убитого 1976 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».