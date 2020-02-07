РИАМО - 7 фев. Пользователи оператора МТС сообщают о сбое в работе сотовой сети днем в пятницу, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Downdetector отслеживает сбои в работе известных интернет-ресурсов, сервисов и операторов. Согласно данным сайта, информация о проблемах в сети МТС начала поступать примерно с 12:47.

Большинство абонентов жалуются на проблемы в работе мобильной связи и интернета.

Сообщения поступают от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Твери, Ярославля, Тулы, Владимира, Краснодара и других городов.

Как сообщил РИАМО представитель пресс-службы МТС, сеть оператора работает в обычном режиме, однако у части абонентов в Москве могли быть сложности с подключением в течение менее одной минуты.