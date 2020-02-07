РИАМО - 7 фев. Столичные власти могут ввести зоны со сниженной разрешенной скоростью движения в районе Арбат, где много переулков и нешироких улиц, сообщил журналистам в пятницу заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Артур Шахбазян.

«Там много небольших переулков. Есть в планах введение зонального режима скорости. 90% водителей там и так ездят со скоростью 30-40 километров в час», - сказал Шахбазян.

Он отметил, что в рамках благоустройства улиц в 2019 году в районе Дорогомилово и, в частности, около Киевского вокзала была реализована мера по введению зонального режима с ограничением скорости до 40 километров в час на нешироких улицах. По результатам опроса более половины местных жителей остались довольны нововведением.