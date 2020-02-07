РИАМО (МЫТИЩИ) – 7 фев. Вышла в свет книга, посвященная памяти основателя театра кукол «Огниво» в подмосковных Мытищах Станислава Железкина, сообщается в Instagram-аккаунте администрации городского округа.

«Произведение называется «Багаж с надписью «Счастье». Ее написала заведующая литературной частью Курганского театра кукол «Гулливер», большой друг Железкина – Татьяна Андреева. Именно благодаря ей Станислав Федорович смог поставить спектакли, которые до сих пор пользуются популярностью у мытищинских зрителей. «Прощание с Матерой», «Обломов», «Теплый хлеб» – Татьяна Андреева была автором инсценировок этих спектаклей», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в книге собраны публикации Андреевой о великом мастере. А также те материалы, которые остались за рамками публикаций. В книге впервые опубликована пьеса Piaf, написанная специально для «Гулливера» по просьбе Железкина. Книга интересная и читается очень легко, вспоминается образ доброго, веселого, честного и порядочного режиссера, человека – Станислава Федоровича Железкина.