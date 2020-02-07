РИАМО - 7 фев. В столице объявлено экстренное предупреждение на пятницу из-за гололедицы и усиления ветра порывами до 17 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 21 часа 7 февраля в Москве ожидается ветер порывами 12-17 метров в секунду, слабая метель. На дорогах гололедица», – говорится в сообщении.

Пешеходам при непогоде посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Детей не рекомендуется оставлять без присмотра.

Автомобилистам посоветовали парковать автомобиль вдали от деревьев, на дорогах снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также не стоит делать резких обгонов и перестроений.