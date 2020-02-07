РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. На территории промышленной площадки «Зингер» в центре подмосковного Подольска создадут единое общественно-деловое пространство, сообщается на сайте администрации городского округа.

Глава Подольска Николай Пестов на заседании в администрации округа подчеркнул особое значение реализации проекта по редевелопменту существующей промышленной площадки «Зингер».

«Проект по созданию единого общественно-делового пространства в центре города очень интересен. Для этого планируется убрать кирпичный забор по периметру со стороны улиц Комсомольской и Матросской, открыть территорию промплощадки «Зингер» и в дальнейшем создать здесь комфортную современную среду, - сказал Пестов.

Обсуждению перспектив реализации данного инвестпроекта посвятят отдельное совещание.