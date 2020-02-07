РИАМО - 7 фев. Ночь на 8 февраля в столице станет самой холодной с начала зимы, днем также будет морозно – минус 8-6 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Пока самой холодной в Москве стала ночь на пятницу. Температура под утро опустилась до минус 9,4 градуса.

«В Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем в субботу – минус 6-8 градусов, в воскресенье – минус 4-6 градусов. Ночь на субботу обещает быть самой холодной в столице с начала зимы, минус 14-16», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщали, что на грядущие выходные в Московском регионе придется пик похолодания, а на новой неделе снова ожидаются оттепели.