РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 фев. На заседании Совета ветеранов УМВД России по городскому округу Домодедово членам совета вручили памятные юбилейные медали МВД России «300 лет российской полиции», говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

На заседании Совета ветеранов в УМВД подвели итоги работы за прошедший период, определили план работы на 2020 год и обсудили предстоящие мероприятия, посвященные празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«В завершение встречи членам Совета ветеранов УМВД России по городскому округу Домодедово были вручены памятные юбилейные медали МВД России «300 лет российской полиции», - говорится в сообщении.

Председатель Совета ветеранов ГУ МВД России по Московской области Людмила Исаенко поделилась опытом работы в совете, отдельно отметила проведенные мероприятия с участием домодедовского ветеранского движения. Начальник отдела по работе с личным составом Роман Пелевин подчеркнул важность и значимость деятельности ветеранского движения.

«Организаторы встречи выразили надежду на плодотворное сотрудничество в решении поставленных задач по формированию позитивного общественного мнения о деятельности сотрудников органов внутренних дел», - добавляется в сообщении.