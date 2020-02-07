РИАМО – 7 фев. Снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час поможет снизить смертность на дорогах Москвы, сообщил заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

По его словам, более половины смертельных случаев на дорогах Москвы происходит именно из-за превышения скорости.

«Многие автомобилисты, хоть и изучали ПДД, когда видят знак ограничения скорости до 50 километров в час, автоматически считают, что можно ехать 70 километров в час. Это неправильно. На знаке – 50, значит, надо стремиться к значению скорости 50 километров в час», – сказал Ликсутов в интервью газете «Известия», опубликованном в пятницу.

Он добавил, что если столкновение произошло на скорости выше 50 километров в час, то шанс погибнуть в ДТП увеличивается на 60%. Скорость критически влияет на увеличение смертности на дорогах, и даже небольшое столкновение иногда приводит к смертельным случаям.

«Наша позиция – в городах должна быть возможность установить порог превышения скорости до 10 километров в час. <…> Я не сомневаюсь, что это положительно скажется на сокращении смертности, на сохранении человеческих жизней в Москве. Это вынужденная мера. Надеюсь, законодатели, эксперты-профессионалы услышат нашу позицию, многие ее разделяют», – подчеркнул заммэра.